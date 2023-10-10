Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın devam ediyor. Alevlerin kontrol altında alınması için ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor
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Burdur'da Karanlıkdere Kanyonundaki orman yangınına müdahale sürüyor
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AA'da yer alan habere göre Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra 7 Ekim'de yeniden alevlenen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Alınan bilgiye göre, Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu bölgede yangın kanyonun derinliklerinde sürüyor.
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Bugün kısmen kontrol altına alınan yangına yer ekiplerinin yanı sıra gerektiğinde havadan da müdahale ediliyor.
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Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede gece gündüz çalışma yürüterek yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor.
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Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.
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