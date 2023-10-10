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        Haberler Gündem Güncel Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!

        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!

        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın devam ediyor. Alevlerin kontrol altında alınması için ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:52 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:52
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          Burdur'da Karanlıkdere Kanyonundaki orman yangınına müdahale sürüyor

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          AA'da yer alan habere göre Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra 7 Ekim'de yeniden alevlenen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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          Alınan bilgiye göre, Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu bölgede yangın kanyonun derinliklerinde sürüyor.

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          Bugün kısmen kontrol altına alınan yangına yer ekiplerinin yanı sıra gerektiğinde havadan da müdahale ediliyor.

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          Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede gece gündüz çalışma yürüterek yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor.

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          Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.

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