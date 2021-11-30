Baş başa görüştüler

Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün ofisinde yaklaşık 1.5 saat süren görüşme saat 14'te başladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede ekonomiden olası erken seçime, dış politikadan sistem tartışmasına kadar birçok ülke meselesi konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

Geçtiğimiz gün Abdullah Gül ile görüşeceğini belirten Karamollaoğlu, görüşme öncesinde, "Kendisiyle Türkiye'nin sorunları hakkında fikir teatisinde bulunmak için gidiyorum. Bir teklif götürmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.