26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisinin İl Başkanlığı'nca bir otelde düzenlenen 'Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama' adlı programa katıldı. Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatını anlatan Karamollaoğlu, Erbakan'ın başbakan olduktan sonra 28 Şubat sürecinin gerçekleştiğini hatırlattı. Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"28 Şubat, Türk tarihine geçen kara bir lekedir. 28 Şubat'ı yapanlar bile 28 Şubat'ı yapmış olmaktan büyük üzüntü duydular, eminim. İstisnalar kaideyi bozmaz. Sonradan anlaşıldı ki 28 Şubat, Erbakan hocamızın önünü kesmeye mahsus en ciddi hareketlerden bir tanesidir. Sonra Fazilet kuruldu, arkasından Fazilet de kapatıldı. Düşünün peş peşe, hiçbir icraat yapmadan. Parti bölündü. Bu bir proje. Kendiliğinden olmuyor. Dışarıda planlanıyor. Yeni gelen arkadaşlar hepimiz biliyoruz kendi ifadeleriyle milli görüş gömleğini çıkardılar. ''
MUHALEFET, İKTİDARIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİDİR
Muhalefetin iktidarın en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, ''Muhalefet bazen zannedilir ki baş belasıdır. Değil arkadaş ya, muhalefet iktidarın en büyük destekçisidir. Eğer iktidar muhalefetin tenkitlerine kulak kabartma becerisini gösterirse... Tenkit ediyor. O da tenkit ederken evet sunni gündemler oluşabilir ama, onu da iktidar halledecek şu söyledikleri doğru, şu doğru söylediği laf salatası. Ama doğru söylenenden de elbette ders almak mecburiyetinde. Yoksa bu ülke ayağa kalkamaz. Yoksa bu ülkede huzur olmaz, barış olmaz. Şimdi insanlar birbirinin hasmı haline geldi. Sen falanca partilisin elini sıkmam. Adama bak, caminin içinde elini sıkmam diyor. Senin peygamberin sana emrediyor, elini uzatanın elini sıkmak mecburiyetindesin." diye konuştu.
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