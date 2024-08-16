Mehmet Bayram, "Şu anda tek suyumuzun bulunduğu Gödet Barajıdır. Orada da 40 milyon metreküp su vardır. Baraj sularımızın dışında yer atı sularımız da bitme noktasına gelmiştir. Biz her zaman söylüyoruz, Karaman Ovası susuzluktan ağlıyor diye. İnşallah bundan sonra yağışlarımız iyi olur ve barajlarımız suyla dolar. Ne olursa olsun Karaman tarımının devamı için dış havzalardan suyun gelmesi elzemdir. Bizler her zaman söylüyoruz, Karaman ve Konya Ovası için su milli güvenlik meselesi kadar önemlidir" şeklinde konuştu.