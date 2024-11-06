Karalahana faydaları: karalahana neye iyi gelir, çorbası ile suyunun yararları ve zararları nedir?

Genel olarak lahananın birden fazla türü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak en çok tüketimi gerçekleştirilen çeşitlerinin başında karalahana gelmektedir. Çiğ ya da haşlanmış olarak tüketilebilir. Besleyici özelliğinin yüksek olmasının yanı sıra insan vücudu için adeta bir şifa deposudur. Karalahana faydaları, karalahana yararları ve karalahana zararları nelerdir? Karalahana neye iyi gelir? Karalahana suyunun faydası nedir? Karalahana çorbası neye faydalı? Karalahana faydaları ve karalahana zararları nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

REKLAM advertisement1 Karalahana Faydaları C vitamini açısından oldukça zengin bir sebzedir. Bu vitamin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücutta artan toksinleri temizlemede etkilidir. Bunun için karalahananın suyunu tüketmek gerekir.

İdrarın kolayca sökülmesini sağlar. Böbrek bezlerinin fonksiyonlarının artırır. Böylelikle böbreklerde taş ve kum oluşumunu önler. Mesaneye uyguladığı faydayla birlikte mesanenin düzenli çalışmasını sağlar.

Karalahana içerdiği potasyum sayesinde kan dolaşımını dengeler. Potasyum vücuttaki kan dolaşımı için oldukça önemli bir maddedir.

Uzmanlar özellikle gebelik sürecinde düzenli olarak K vitamini tüketilmesi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Karalahana yüksek oranda K vitamini içermektedir.

İçerdiği beta karoten ile göz sağlığının korunmasını sağlamaktadır. Özellikle katarak oluşumunun önüne geçer. Karalahana Yararları REKLAM Doğal bir antioksidan kaynağıdır.

Cilt bariyerini korur ve yaşlanmayı geciktirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücuttaki enfeksiyon oluşumunu engeller.

Beta karoten içeriğiyle göz sağlığını korur.

Kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Bu sebeple kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar.

Yüksek oranda lif içeriğiyle sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığın önüne geçer.

Düzenli olarak tüketildiğinde kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

Astım, romatizma ve safra kesesi hastalıklarına karşı etkilidir.

Stresi azaltır; depresyona iyi gelir.

Kas onarımını hızlandırır ve kasları güçlendirir.

Kırmızı kan hücrelerinin artmasına katkı sağlar.

Kansızlık sorununa karşı etkilidir.

Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır ve kronik hastalıklara karşı korur. Karalahana Zararları Aşırı tüketime kaçılmadığı takdirde karalahananın herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ancak gastriti şiddetlendirebilir ya da bağırsak problemleri bulunan kişilerde ishale sebebiyet verebilir. Çiğ yeşillikler gıda alerjilerine sebebiyet verebilir. Böyle bir durumda karalahanayı tüketmemek daha doğru olacaktır. Karalahana Neye İyi Gelir? Antioksidan etkiye sahip olan karalahana; sindirim sağlığının korunmasına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kanser riskinin azalmasına, göz sağlığına ve kemik sağlığına iyi gelmektedir.

Karalahana Suyunun Faydası Nedir? Bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.

Kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü arttırır.

Yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Saç, cilt ve tırnak sağlığını korur.

Kemiklerin güçlenmesini sağlar.

İdrar söktürücü özelliği vardır. Ayrıca kabızlığı da önler.

Vücudu toksinlerden arındırır.

Zayıflamaya yardımcıdır. Karalahana Çorbası Neye Faydalı? Karalahana çorbasının birçok faydası bulunmaktadır. C vitamini başta olmak üzere A, B, E vitaminleri; kalsiyum, potasyum, kükürt, demir ve magnezyum mineralleri açısından oldukça zengindir. Karalahana çorbası, cilt, diş ve kemik sağlığını korumakta, vücuttaki toksinleri atmaktadır. Kansızlığı önler ve idrarı söktürür. Kabızlık probleminin çözüme kavuşturur. Mide ve bağırsak ülserine de iyi gelmektedir. Bağırsak kurtlarını düşürür, vücut direncini artırır. Kansere karşı koruyucudur. Astım, romatizma, siyatik, sarılık ve safra kesesi hastalıklarına oldukça iyi gelir, kan şekerini düşürür.

Karalahana Faydaları Besin, antioksidan ve lif açısından zengindir.

Kemikleri güçlendirir.

Gözler sağlığı içi faydalıdır.

Kalp sağlığını destekler.

Kanseri önlemeye yardımcı olabilir.

İltihabı azaltır.

Düşük kalorili olup yüksek lif içeriğine sahiptir. Kilo kontrolü konusunda karalahanayı tercih edebilirsiniz.

Kan şekerini düzenlemeye yardımcıdır. Karalahana Zararları Çok fazla tüketildiğinde iyot emilimini artırır.

Fazla tüketimi gaz, şişkinlik ve karın ağrısına sebebiyet verebilir.

Guatr hastalarının karalahana tüketiminden kaçınması gerekir çünkü tiroit fonksiyonlarına müdahale edebilen doğal bileşiklere sahiptir.

Fazla tüketimi idrar yollarında hasara ve tahrişe sebep olabilir.

İshalin etkisini arttırabileceğinden bu gibi durumlarda tüketilmemelidir.

Kan inceltici ilaçlarla birlikte tüketilmemesi gerekir.

Yapraklarındaki oksalat maddesi, böbrek taşı oluşumuna neden olabilmektedir. Böbrek taşı sorunu olan bireyler aşırı tüketimden kaçınmalıdır.

Hamilelik veya emzirme dönemindeki kadınların karalahanayı aşırı tüketmesi bebeklerde bağırsak iltihabına sebep olabilmektedir.