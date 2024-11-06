Karalahana faydaları: karalahana neye iyi gelir, çorbası ile suyunun yararları ve zararları nedir?
Turpgiller familyasının bir üyesi olan karalahana ya da yaprak lahana, Karadeniz halkının temel besin maddesidir. Bilimsel adı ise 'brassica oleracea' olan karalahana, sonbahar ve kış aylarında yetişmektedir. Karalahana Faydaları: Karalahana neye iyi gelir, çorbası ile suyunun yararları ve zararları nedir? İşte, detaylar.
Genel olarak lahananın birden fazla türü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak en çok tüketimi gerçekleştirilen çeşitlerinin başında karalahana gelmektedir. Çiğ ya da haşlanmış olarak tüketilebilir. Besleyici özelliğinin yüksek olmasının yanı sıra insan vücudu için adeta bir şifa deposudur. Karalahana faydaları, karalahana yararları ve karalahana zararları nelerdir? Karalahana neye iyi gelir? Karalahana suyunun faydası nedir? Karalahana çorbası neye faydalı? Karalahana faydaları ve karalahana zararları nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Karalahana Faydaları
Karalahana Yararları
Karalahana Zararları
Aşırı tüketime kaçılmadığı takdirde karalahananın herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ancak gastriti şiddetlendirebilir ya da bağırsak problemleri bulunan kişilerde ishale sebebiyet verebilir. Çiğ yeşillikler gıda alerjilerine sebebiyet verebilir. Böyle bir durumda karalahanayı tüketmemek daha doğru olacaktır.
Karalahana Neye İyi Gelir?
Antioksidan etkiye sahip olan karalahana; sindirim sağlığının korunmasına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kanser riskinin azalmasına, göz sağlığına ve kemik sağlığına iyi gelmektedir.
Karalahana Suyunun Faydası Nedir?
Karalahana Çorbası Neye Faydalı?
Karalahana çorbasının birçok faydası bulunmaktadır. C vitamini başta olmak üzere A, B, E vitaminleri; kalsiyum, potasyum, kükürt, demir ve magnezyum mineralleri açısından oldukça zengindir. Karalahana çorbası, cilt, diş ve kemik sağlığını korumakta, vücuttaki toksinleri atmaktadır. Kansızlığı önler ve idrarı söktürür. Kabızlık probleminin çözüme kavuşturur. Mide ve bağırsak ülserine de iyi gelmektedir. Bağırsak kurtlarını düşürür, vücut direncini artırır. Kansere karşı koruyucudur. Astım, romatizma, siyatik, sarılık ve safra kesesi hastalıklarına oldukça iyi gelir, kan şekerini düşürür.
Karalahana Faydaları
Karalahana Zararları