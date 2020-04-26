Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında inşasına başlanan Karakurt HES Barajı, yapımının tamamlanmasıyla 8 Şubat'tan itibaren su tutmaya başladı.

Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kağızman yolundaki bazı evler su altında kaldı. Vatandaşlar köy merkezinde su altında kalacak evleri sökerek malzemeleri taşımaya başladı.

Barajda su tutulmaya başlanmasının ardından Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıkamış ilçesi çevre yolu bölgesinde gerekli işaret ve levhalama işlemi yaparak kara yolunu trafiğe kapattı.

Kars'tan Erzurum yönüne gidecek araçlar, Sarıkamış ilçe merkezinden geçerek eski Erzurum yolundan Horasan ilçesine yönlendiriliyor.