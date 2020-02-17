BEYAZ BARETLİLERİN KURUCUSU DEĞİLDİ

James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyaz Baretliler olara bilinen kuruluşun kurucusu ya da yöneticisi olmadığı fakat, Beyaz Baretliler ve Le Mesurier'in kurucusu olduğu yardım vakfı Mayday Rescue'nin ilk kuruldukları dönemde ortak çalışmalar yaptıkları öğrenildi.