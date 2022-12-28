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Karagümrük - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Karagümrük - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor 26 puanla 5.sırada yer alırken, Karagümrük ise 13 puanla 17. sırada bulunuyor

Giriş: 28.12.2022 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Karagümrük - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.00
YAYIN: BeIN Sports 1

KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen, Rayyan, Biraschi, Dresevic, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent Mercan, Colley, Borini, Diagne

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Gomez

Süper Lig'in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, kazandığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların yedisini kazanan, beşinde berabere kalan ve ikisini kaybeden Trabzonspor ise topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 26 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.

DEPLASMANDA TEK YENİLDİ

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla gördü.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE MAÇLARI

Trabzonspor, söz konusu dönemde Vavacars Fatih Karagümrük ile 4 karşılaşma oynadı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İstanbul'daki maçları 2-1 ve 2-0 kazanan Karadeniz temsilcisi, sahasındaki maçlarda 2-0 ve 1-1'lik sonuçlar elde etti.

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