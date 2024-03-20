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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Karagümrük'ten Kasımpaşa'ya teşekkür - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Karagümrük'ten Kasımpaşa'ya teşekkür

        Süper Lig'de 30 puanla 18. sırada bulunan Fatih Karagümrük, Kemerburgaz Tesisleri'ni rakibinin kullanıma açan Kasımpaşa Kulübü için teşekkür mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bize hayati sayılacak katkı sağlayan Sayın Turgay Ciner'e ve tüm Kasımpaşa Spor ailesine minnetle sonsuz teşekkür ederiz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:38
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        Karagümrük'ten Kasımpaşa'ya teşekkür
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner ve Kasımpaşa Kulübü için teşekkür mesajı yayınladı.

        Kırmızı-siyahlı kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamada,

        "Kulübümüz adına çok zor bir dönemde, antrenman yapabilmemiz için Kemerburgaz Tesisleri’ni takımımıza açarak, bize hayati sayılacak katkı sağlayan Sayın Turgay Ciner’e ve tüm Kasımpaşa Spor ailesine minnetle sonsuz teşekkür ederiz" denildi.

        Süper Lig'de Kasımpaşa 43 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 5 haftadır kazanamayan Fatih Karagümrük ise 30 puanla 18. sırada bulunuyor.

        Sosyal medyada İstanbul'un iki komşu semtin ebedi dostluğuna vurgu yapılırken, Kasımpaşa'nın jesti büyük beğeni topladı.

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