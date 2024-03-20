Karagümrük'ten Kasımpaşa'ya teşekkür

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner ve Kasımpaşa Kulübü için teşekkür mesajı yayınladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamada,

"Kulübümüz adına çok zor bir dönemde, antrenman yapabilmemiz için Kemerburgaz Tesisleri’ni takımımıza açarak, bize hayati sayılacak katkı sağlayan Sayın Turgay Ciner’e ve tüm Kasımpaşa Spor ailesine minnetle sonsuz teşekkür ederiz" denildi.

TEŞEKKÜR



Değerli Futbol Kamuoyu;



Kulübümüz adına çok zor bir dönemde, antrenman yapabilmemiz için Kemerburgaz Tesisleri’ni takımımıza açarak, bize hayati sayılacak katkı sağlayan Sayın Turgay Ciner’e ve tüm Kasımpaşa Spor ailesine minnetle sonsuz teşekkür ederiz. — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) March 20, 2024

Süper Lig'de Kasımpaşa 43 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 5 haftadır kazanamayan Fatih Karagümrük ise 30 puanla 18. sırada bulunuyor.

Sosyal medyada İstanbul'un iki komşu semtin ebedi dostluğuna vurgu yapılırken, Kasımpaşa'nın jesti büyük beğeni topladı.