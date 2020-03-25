25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan’da sona erecek. Bu yıl özellikle bazı türlerde istenen balık avını gerçekleştiremeyen balıkçılar, sezonu da erken kapatmaya başladı. Hava sıcaklıklarının 23 dereceye kadar yükseldiği Karadeniz’de balık sürüleri daha soğuk olan kuzeye yönelmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Gürcistan ve Rusya karasularındaki avlarını sonlandırarak yurda dönen balıkçılar, azalan balık avı nedeniyle teknelerini limana çekerek, sezonu kapattı. Karadeniz'de az sayıda avlanan teknelerde sınırlı miktarda balık avı yapılıyor.
"YASAK BAŞLAMADAN TEKNELER LİMANA YANAŞTI"
Geçen seneye kıyasla bu sezonun iyi geçmediğini ifade eden Samsunlu balıkçı Yıldıray Çağlayan, "Geçen sene bu zamanlarda tezgâhlarımızda çinekop, palamut, mezgit ve barbun daha boldu. Ancak bu sene deniz bizim için verimsizdi. Denizden balık az çıkınca fiyatlar da mecbur yükseldi. Son bir haftadır da işlerimiz daha da durgunlaştı. Vatandaş virüsten dolayı tedirgin. Ancak bağışıklığını güçlendirmek için vatandaşlarımız balık almak için geliyor. Av yasağı başlamadan birçok tekne limana yanaştı, av bitti. Hatta birçok tekne balık unu ve balık yağı için av yapıyor. Aslında bu konuda önlem alınmalı. Yakalanmaması gereken balık yakalanıyor, ekipler tezgahta ancak müdahale edebiliyor. Kapsamlı bir denetim şart. Durum böyle giderse tezgahlar boş kalacak. Şu an bu tezgahta barbun, hamsi, levrek ve mezgit var. 5 sene sonra çocuklarımız bu balıkları göremeyebilir" dedi.
Balık fiyatlarının bu sezon hiç düşmediğini belirten Fahri Altunkaya "Denizden balık az çıktığı için fiyatlar da arttı. Bağışlık sistemimizi güçlendirmek için balık yememiz şart” diye konuştu.
"VİRÜSE İYİ GELİR DİYE BALIK ALDIK"
Balık halinde 2 kilo mezgit alan Zafer Aracı ise fiyatların mevsim şartlarına göre normal olduğunu belirterek, "Belki virüse karşı iyi gelir diye balık aldık, önlem almaya çalışıyoruz” dedi. Mevsim balıklarını tercih ettiğini anlatan Mustafa Güveli ise fiyatların normal olduğunu söyledi.
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