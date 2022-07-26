Ukrayna-Rusya savaşı yunusları da öldürüyor

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Radio France Internationale'in (RFİ) haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle süren askeri faaliyetler Karadeniz'deki yunusların nüfusu üzerinde olumsuz etki yarattı.

Savaş öncesi yapılan kapsamlı araştırma, Karadeniz'de en az 235.000 yunusun yaşadığını ve son 20 yıldır hiç bozulmadığını ortaya koymuştu.

Ukrayna Tuzly Lagoons Ulusal Tabiat Parkı Başkanı Ivan Rusev, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana en az 5000 yunusun öldüğünü veya kaybolduğunu belirtti. Rusev, Rus savaş gemileri tarafından kullanılan askeri sonarın yunusların işitme duyusuna zarar verdiğini ve bunun da ekosistemlerine zarar verdiğini belirtti.

Görsel: Facebook

"BÜYÜK TRAJEDİ"

Ivan Rusev, dünyanın en zeki hayvanı olarak nitelendirdiği yunusların savaş sebebiyle ölmesini 'büyük trajedi' olarak nitelendirdi. Rusev, Ukrayna kıyı şeridinin bir kısmının incelendiğini ve kaybın daha fazla olabileceğini ifade etti.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Karadeniz'in batı kesiminde Mayıs ayından bu yana en az 80 ölü yunusun olduğunu rapor etmişti.

* Görsel, Ivan Rusev'in Facebook paylaşımından alınmıştır.