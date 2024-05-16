Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşıma heyelan engeli
Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun bir şeridi ulaşıma kapandı.
Giriş: 16.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:26
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Arhavi ilçe girişi 3. kilometresinde bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
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Yamaçta bulunan ağaçlar heyelanın etkisiyle toprakla birlikte karayoluna düştü.
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Karadeniz Sahil Yolu tek şeritten ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
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İş makineleri ile başlatılan çalışmada yola düşen ağaçlar ve topraklar temizlenerek yol ulaşıma tekrar açıldı.
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