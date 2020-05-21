"HEPİMİZ SAĞLIK OLSUN DİYORUZ"

Bayram tatillerinin esnaf için önemli bir süreç olduğunu ve ilçe ekonomisinin turizme dayandığını aktaran Çakır, "Çünkü bayram tatilleri, ilçemizde başta balıkçı lokantaları ve Çekiciler Çarşısı esnafı olmak üzere en fazla iş yaptığı günler oluyor. Yine Amasra, sezonda elde ettiği turizm geliriyle ekonomisi dönen bir ilçe. Maalesef bu bayramda alınan tedbirler gereği esnafımız da zorlu bir süreç geçirecek ama hepimiz, 'Sağlık olsun' diyoruz. Belediye imkanları ölçeğinde elimizden geldiğince esnafımıza ve vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.