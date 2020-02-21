21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karadeniz'de bu yıl sınırlı miktarda avlanan palamut, deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle geri dönünce fiyatı 20 TL'ye geriledi.
Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonu devam ederken, bu yıl sınırlı miktarda avlanan palamut, su sıcaklığının düşmesiyle kendini gösteremeye başladı. Sezon açılışında kilosu 80 TL'den alıcı bulan palamutun tezgahlarda artmasıyla fiyatı 20 TL'ye geriledi. Trabzon'da balık tezgahlarında palamutun yanı sıra hamsinin kilosu 10 TL'den satışa sunulurken somon 30 TL, barbun 20 TL, levrek 30 TL, uskumru 15 TL, istavrit 20 TL, mezgit ise 20 TL'den satılıyor.
'PALAMUT TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI'
Trabzonlu balıkçı Yakup Bektaşoğlu, "Şu anda tezgahlar oldukça zengin. Her çeşit balığı tezgahta bulmak mümkün. Hatta sezon başından beri kendisini bir türlü göstermeyen palamut bile tezgahlarda yerini aldı. Uygun fiyata satılıyor balıklar. Vatandaşlar oldukça memnun" dedi.
'PALAMUTA ÖZLEM VARDI, ŞİMDİ ÇOK GİDİYOR'
Balıkçı Turgay Memiş ise "Av sezonunun bitmesine kısa bir zaman kaldı. Tezgahlarda oldukça çeşitlilik var. Gelen vatandaş eli boş dönmüyor. Palamutta ayrı bir özlem vardı sezon başından beri. Şimdi ise 20 TL'ye satılıyor ve palamut çok tercih ediliyor. Balık sezonunun bitmesine az bir zaman kala tezgahları böyle doldurabilmek bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.
'FİYATLAR UYGUN, BOL BOL TÜKETMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Balık almaya gelen Ercan Özşeker, "Geçen yıla oranla çok iyi durumdayız. Bu ara oldukça bolluk var. Çiftlik balıkları da var deniz balıkları da var. Bizim için tercih arttı. Güzel ve sağlıklı lezzetler bunlar. Fiyatlarda uygun bu dönem. Sıklıkla tercih etmeye çalışıyoruz balığı" diye konuştu.
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