"MÜCADELEMİZ YOĞUN ŞEKİLDE SÜRECEK"

Tuzaklara yakalanan zararlı böceğin popülasyonunu takip ederek çalışma sahasını genişleteceklerini de kaydeden Yılmaz, "Feromonlara düşen zararlı böceğin popülasyona olan etkisini görmemiz lazım. Şu anda bunun için ana çalışma sahalarımızdan biri olan, daha önce "Torymus sinensis" böceğini saldığımız Araklı sahasında ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Sürmene ve Köprübaşı civarındaki ormanlarda da feromon asmaya devam edeceğiz. Bunlardan çıkacak sonuçlara göre diğer sahalarda yoğun şekilde mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.