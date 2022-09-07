Karaciğer yağlanması eğer zamanında fark edilemezse ilerler ve sonrasında tedavi etmesi de zorlaşır. Ama bunu engellemek için de karaciğer yağlanması neden olur, nasıl geçer? Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? Bunları iyice öğrenmemiz gerekiyor. İşte bilmeniz gereken bütün detaylar..
Karaciğer Yağlanması Nedir?
Günlük hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilecek bir sorunla karşı karşıyayız. İşte karaciğer yağlanması…
Karaciğer yağlanması karaciğer hücrelerinde normalin üzerinde yağ birikmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Yağlanma arttıkça karaciğerde iltihaplanmalar başlar ve zaman içerisinde organlarınızın fonksiyonlarında da azalmalar meydana gelir.
Böyle bir durumla karşılaşmak istemezsiniz değil mi? O halde bu sorunu yaşamamak için nedenlerini öğrenelim ve önlemlerimizi alalım. Okumaya devam edin ve öğrenin.
Karaciğer Yağlanması Neden Olur?
Aslında karaciğer yağlanması çok sık yaşanıyor olsa da belli yaş gruplarında daha fazla görülen bir rahatsızlıktır. Peki karaciğer yağlanması neden olur ve nasıl geçer? Şimdi sizlere bu önemli soruların cevaplarını aktaracağız
- Hızlı ve düzensiz kilo alıp verme
- Obezite
- Aşırı alkol ve sigara tüketimi
- Hamilelik
- İnsülin direnci ve diyabet
- Düzensiz ve sporsuz bir yaşam tarzı
- Hareketsiz yaşam
- Kullandığınız düzenli ilaçlar
- Toksin içeriği yüksek olan besin tüketimi
İşte bu gibi durumlar karaciğer yağlanmalarına sebep olurlar. Eğer bu durumu yaşamak istemiyorsanız yapmanız gereken doğal yöntemleri denemek. İşte tam da o noktaya geliyoruz.
Karaciğer Yağlanması Nasıl Geçer?
Karaciğer yağlanması yaşıyorsunuz ve doğal yöntemlerle tedavi etmek istiyorsunuz. Sizlere öncelikle karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir, onlardan bahsedeceğiz.
- Yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Hayatınıza hareket eklemeniz lazım
- Bol bol su için.
- Vitamin eksiğiniz kalmasın.
- Alkol ve sigara kullanıyorsanız bunları bırakmanız gerekiyor.
- Şeker hastalığınız varsa ciddi bir kontrol lazım.
- Sağlıklı beslenmelisiniz.
- Günde en az 2 saat egzersiz yapabilmelisiniz.
- Obezite sorununuz varsa kilo vermeye çalışın.
Bunları yapmaya başlarsanız zaman içerisinde karaciğer yağlanması sorununuz azalacaktır. Bu hastalık birdenbire olmayacağı gibi birdenbire de geçmez. Bunu unutmayın.
Peki bu düzenli egzersizlere ve beslenmeye dahil olabilecek başka yollar var mı? Karaciğer yağlanması bitkisel tedavi yolları neler? Aslında en doğal yollar, sağlıklı ve düzgün besinler tüketmek buna ek olarak hamur işi, ekmek ve pirinçten uzak durmaktır. Hayvansal yağları azaltın, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye çalışın, kırmızı et yerine beyaz et tercih edin.
Karaciğer Yağlanmasından Tamamen Kurtulabilir misiniz?
Bu sağlık sorununu atlatabilirsiniz. Ama bu rahatsızlıklar vücudun da etkisiyle oluştuğu için düzeninizi bozmamaya çalışın. Eğer düzeninizi bozarsanız ve ritminizi kaybederseniz, zaman içerisinde karaciğer yağlanması ile tekrar karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada önemli olan, kendinizin farkına varmak ve daha iyi bir hayat için uğraşmaktır.
Sonuç olarak sizlere karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir anlattık ve artık nasıl önlemler almanız gerektiğini daha iyi biliyorsunuz. Bu noktada daha dikkatli davranarak tekrarlamasını engelleyebilirsiniz. Bu durum tamamen size kalmış. Bir kere bu hastalığı yendiniz mi tekrarlamasını hiç istemeyeceksiniz. Tekrar yaşamamak için de zamanında önlem almanız faydalı olacaktır. Eğer bu çözümlere rağmen şikayetleriniz geçmiyorsa bir doktora görünmeniz gerekiyor.
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