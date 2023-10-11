Karaburun kıyılarında gece dalışlarına ilgi artıyor

Ayrıca gece dalışlarında ultraviyole ışıklar kullanıldığında fosforlu yapısı olan canlıların nasıl renk değiştirdiğini, çıplak gözle algılanamayan renklere büründüğünü de görme imkanımız oluyor. Bu ise çoğu zaman bize masalsı bir görsel sunuyor."