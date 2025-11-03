Habertürk
        Karabük Üniversitesi nerede? Karabük Üniversitesi hangi şehirde, ilde?

        Karabük Üniversitesi nerede? Karabük Üniversitesi hangi şehirde, ilde?

        Karabük Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla kurulmuştur. Cumhuriyet dönemiyle birlikte gelişen sanayi kenti Karabük'ün eğitim, teknoloji ve bilim alanında ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla temelleri atılmıştır. Üniversite, Demir Çelik Kampüsü'nde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış, kısa sürede akademik birimlerini geliştirerek bölgenin en önemli yükseköğretim kurumlarından biri hâline gelmiştir. Mühendislik kökenli bir şehirde kurulması, üniversitenin teknik bilimler alanında güçlü bir altyapı oluşturmasını sağlamıştır.

        Giriş: 03.11.2025 - 11:23 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:23
        Karabük Üniversitesi nerede?
        Bugün Karabük Üniversitesi; mühendislik, sağlık, sosyal bilimler, sanat ve spor gibi farklı disiplinleri kapsayan çok sayıda fakülte, yüksekokul ve enstitüyle eğitim vermektedir. Modern laboratuvarları, araştırma merkezleri ve uluslararası değişim programlarıyla öğrencilerine geniş imkânlar sunar. Ayrıca “uluslararası üniversite” vizyonuyla 100’ün üzerinde ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparak kültürel çeşitliliği desteklemektedir. Bilimsel araştırmaların yanı sıra bölgesel kalkınma projelerine katkı sunan Karabük Üniversitesi, sanayi iş birlikleri ve yenilikçi çalışmalarıyla Türkiye’nin genç ama etkili üniversiteleri arasında yerini sağlamlaştırmıştır. Kuruluşundan bu yana geçen sürede, akademik başarılarıyla hem ulusal hem uluslararası alanda saygın bir konuma ulaşmıştır. Peki, Karabük Üniversitesi hangi ilde?

        KARABÜK ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

        2007 yılında kurulan üniversite, şehir merkezine yakın bir konumda, Karabük–Safranbolu karayolu üzerinde yer alır. Bu stratejik konum sayesinde hem şehir merkezine hem de tarihi Safranbolu ilçesine kolay ulaşım imkânı sunar. Karabük Üniversitesi, çevresindeki doğal güzellikler ve kültürel zenginliklerle dikkat çeker; UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Safranbolu Evleri’ne olan yakınlığı, öğrencilere tarih ve turizm açısından eşsiz bir ortam sunar.

        Kampüs, modern eğitim binaları, geniş sosyal alanları, kütüphaneleri, spor tesisleri ve yemyeşil doğasıyla öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yönden gelişimini destekler. Ulaşım açısından da avantajlı olan üniversiteye şehir içi minibüsler ve otobüslerle kısa sürede ulaşmak mümkündür. Ayrıca Karabük Üniversitesi, bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla iş birliği yaparak öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatları sağlar. Bu yönüyle hem bölgesel kalkınmaya katkıda bulunan hem de öğrencilerine çağdaş bir eğitim ortamı sunan önemli bir devlet üniversitesidir.

        KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HANGİ ŞEHİRDE?

        Karabük Üniversitesi, adını aldığı Karabük şehrinde yer almaktadır. Karabük, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde, Batı Karadeniz bölümünde bulunan ve sanayi kimliğiyle tanınan bir ildir. Özellikle Türkiye’nin ilk ağır sanayi tesislerinden biri olan Kardemir Demir Çelik Fabrikası sayesinde ülke ekonomisinde bir yere sahiptir. Karabük Üniversitesi de bu sanayi geleneğiyle uyumlu olarak mühendislik, teknoloji ve endüstri alanlarında güçlü bir eğitim altyapısına sahiptir. Şehir, doğal güzellikleri, temiz havası ve huzurlu yaşam tarzıyla öğrenciler için ideal bir öğrenim ortamı sunar.

        Ayrıca üniversitenin bulunduğu konum, Karabük şehir merkezine ve Safranbolu ilçesine oldukça yakındır. Bu durum, öğrencilere hem kültürel hem de sosyal açıdan zengin bir yaşam alanı sağlar. Karabük’ün ulaşım ağı da gelişmiştir; Ankara’ya yaklaşık 230 kilometre, İstanbul’a ise 400 kilometre uzaklıkta bulunur. Karabük Üniversitesi, bulunduğu şehirle birlikte bölgenin eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla üniversite, Karabük’ün hem akademik hem de toplumsal açıdan simgesi haline gelmiştir.

        KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HANGİ BÖLGEDE?

        Karabük Üniversitesi, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi sınırları içinde, bu bölgenin batı kesiminde yer almaktadır. 2007 yılında kurulan üniversite, kısa sürede Türkiye’nin saygın devlet üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Karadeniz Bölgesi’nin doğal güzellikleriyle çevrili olan Karabük Üniversitesi, modern kampüs yapısı, çevre dostu düzenlemeleri ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeker. Üniversitenin en belirgin özelliklerinden biri, eğitim-öğretimde yenilikçi yaklaşımı benimsemesidir. Mühendislik, teknoloji, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve sanat alanlarında geniş bir bölüm yelpazesine sahiptir. Bunun yanında Karabük Üniversitesi, uluslararası düzeyde tanınırlığı yüksek bir kurumdur. Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce yabancı öğrenciyi ağırlayarak kültürel çeşitlilik açısından zengin bir öğrenim ortamı sunar.

        Kampüs içinde modern laboratuvarlar, kütüphaneler, spor kompleksleri, öğrenci kulüpleri ve yeşil alanlar yer alır. Üniversite çevreci uygulamalara da önem verir; enerji tasarrufu, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında öncü projeler yürütmektedir. Karabük Üniversitesi’nin bulunduğu Karadeniz Bölgesi, hem tarihi Safranbolu evleriyle hem de doğal güzellikleriyle öğrenciler için kültürel ve turistik açıdan cazip bir ortam sağlar. Bu özellikleriyle Karabük Üniversitesi, yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimini de destekleyen modern ve dinamik bir eğitim kurumudur.

        KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HANGİ SEMTTE?

        Karabük Üniversitesi, Karabük il merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan Balıklar Kayası semtinde yer almaktadır. Bu semt, şehir merkezine sadece birkaç kilometre uzaklıkta olup, Karabük-Safranbolu karayolu üzerinde stratejik bir noktada bulunmaktadır. Balıklar Kayası, Karabük’ün en gelişmiş ve hareketli bölgelerinden biridir; üniversitenin kurulmasıyla birlikte çevresinde hızla gelişen bir yaşam alanı oluşmuştur. Üniversite kampüsünün bulunduğu bu semt, öğrenciler için sosyal yaşam açısından da elverişlidir. Çevresinde kafeler, yurtlar, marketler, restoranlar ve çeşitli hizmet alanları yer alır. Bu da öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarını sağlar.

        Cumhuriyet’in modernleşme sürecini yansıtan kimliğiyle Karabük, Türkiye’nin planlı kalkınma dönemine tanıklık eden ender şehirlerden biridir. Antik dönemlerde bölge, Paflagonya ve Bitinya sınırları içinde yer almış, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler ve Romalılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ancak modern anlamda Karabük’ün gelişimi 20. yüzyılda başlamıştır. 1937 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayileşme hamleleri kapsamında kurulan Karabük Demir ve Çelik Fabrikası, kentin kaderini değiştirmiştir. Bu tesis, hem Türkiye’nin ilk ağır sanayi kuruluşu hem de Cumhuriyet döneminin ekonomik kalkınma sembollerinden biri olmuştur. Fabrikanın inşasıyla birlikte hızla gelişen yerleşim alanı, kısa sürede kasaba görünümünden modern bir kente dönüşmüştür.

