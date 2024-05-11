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        Haberler Gündem Karabük'te sağanak etkili oldu

        Karabük'te sağanak etkili oldu

        Karabük'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı noktalarda ve caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 01:57 Güncelleme: 11.05.2024 - 01:57
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        Karabük'te sağanak etkili oldu
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        Kent merkezinde ve Safranbolu ilçesinde başlayan sağanak etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle bazı noktalarda ve caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Karabük Valiliği, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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