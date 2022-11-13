Karabük'te iş kazasında bir işçi öldü

Karabük'te vince yüklenen elektrot malzemelerinin çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Sürekli Dökümler Müdürlüğü pota fırınında görevli Onur Karaçam (33), vince yükleme yapıldığı sırada elektrot malzemelerinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaçam, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.