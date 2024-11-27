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        Haberler Gündem Karabük'te devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi öldü - Güncel haberler

        Karabük'te tomruk yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 19:09 Güncelleme: 27.11.2024 - 19:09
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        Tomruk yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
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        Onur Fındık idaresindeki tomruk yüklü kamyon, Safranbolu-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, üzerine tomruk düşen araçtaki yolcu Yunus Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ağır yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fındık, kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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