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        Haberler Ekonomi Enerji Kara yolları enerjisini güneşten alıyor - Enerji Haberleri

        Kara yolları enerjisini güneşten alıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, enerji tüketiminden tasarruf edilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurdukları güneş enerjisi santrallerini (GES) ülke geneline yaygınlaştıracaklarına işaret ederek, İzmir ve Van'ın ardından Elazığ, Şanlıurfa ve İstanbul'da da GES kurma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:52
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        Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, enerji ithalatını azaltma hedefiyle, hem çevreyi koruyan hem de ekonomik olan yenilenebilir enerji kaynaklarını ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını belirtti.

        Enerjiden tasarruf edilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde GES kurma çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Uraloğlu, 2017'de faaliyete başlayan İzmir Çeşme GES ile bugüne kadar 43,4 milyon liralık üretim gerçekleştirdiklerine işaret etti. Uraloğlu, "2023'te kullanıma aldığımız Karayolları Genel Müdürlüğünün ikinci santrali olan Van GES de 5 bin 600 kilovatlık kurulu güce sahip. Buradan da yıllık 7,2 milyon lira tasarruf sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

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        Van'a ikinci GES yapılacak

        Van'da 3,6 megavat kapasiteye sahip ikinci bir santral kurmak için çalışma başlattıklarını bildiren Uraloğlu, ihalesi yapılacak bu santralle de yıllık 4 milyon lira tasarruf sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        Uraloğlu, 5 Nisan 2024'te yapımına başlanan Elazığ Kömürhan GES'te de çalışmaların son aşamaya geldiğine dikkati çekerek, "Aladikme köyünde inşa ettiğimiz santralimizi ağustosta hizmete almayı planlıyoruz. 1231 kilovat peak gücündeki santralle yıllık 1 milyon 846 bin 800 kilovatsaat enerji üretmeyi ve Kömürhan Tüneli'nin aydınlatma ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Kömürhan GES ile yıllık 6 milyon lira tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şanlıurfa ve İstanbul'a da GES yapılacak

        Bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Şanlıurfa ve İstanbul'da da GES kurulumu için çalışmalara başladık. Şanlıurfa Otoyol Bakım İşletme Şefliği sınırları içerisinde 5 megavat gücünde bir GES kurmak için temaslar devam ediyor. Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde de 5,2 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kurulumu için hazırlık çalışmalarına başladık. Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması için gerekli işlemleri yürütüyoruz, proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım ihalesini yapmayı planlıyoruz."

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