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        Haberler Dünyadan 'Kara Şimşek' yıldızı David Hasselhoff’un çekişmeli ayrıldığı eski eşi, oyuncu Pamela Bach intihar etti

        'Kara Şimşek' yıldızı David Hasselhoff’un eski eşi, oyuncu Pamela Bach evinde ölü bulundu

        'Kara Şimşek' yıldızı David Hasselhoff'un eski eşi ve iki kızının annesi olan Pamela Bach, hayatına son verdi. 'Sahil Güvenlik' dizisiyle tanınan Bach ile Hasselhoff, çekişmeli şekilde boşanmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:01
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        'Sahil Güvenlik' dizisiyle tanınan ve aynı zamanda 'Kara Şimşek' yıldızı David Hasselhoff’un eski eşi olan Pamela Bach, 62 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles Adli Tıp Kurumu, önceki gün hayata veda eden Bach'ın ölümünün intihar olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

        1989 - 2006 arasında 'Kara Şimşek' dizisinin yıldızı David Hasselhoff ile evli kalan 62 yaşındaki Bach'ın, Los Angeles kentinde bulunan 2 milyon dolarlık evinde kendine ait bir silahla vurulmuş halde bulunduğu açıklandı. Yetkililer, evde bir intihar notu bulunmadığını belirtirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

        David Hasselhoff'un temsilcisi; "Ailemiz, Pamela Hasselhoff'un vefatından derin üzüntü duyuyor. Bu zorlu dönemde bize gösterilen sevgi ve desteğe minnettarız, ancak bu süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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        Ülkemizde 'Yalan Rüzgarı' adıyla bilinen 'The Young and the Restless' dizisinde de rol alan Pamela Bach, David Hasselhoff ile 'Kara Şimşek' dizisinin setinde tanıştı.

        Pamela Hasselhoff olarak da bilinen Bach ile David Hasselhoff, Aralık 1989'da evlendi. İkilinin Taylor (34) ve Hayley (32) adında kızları, bir de torunu var.

        David Hasselhoff ve Pamela Bach’ın modellik yapan kızları Hayley'in, annesinden haber alamayınca endişeye kapılarak eve giden ve onun cansız bedenini bulan kişi olduğu açıklandı.

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        ÇEKİŞMELİ BOŞANDILAR

        David Hasselhoff, Ocak 2006'da boşanma davası açtı ve çift, Pamela Bach'ın onu aile içi şiddetle suçlaması nedeniyle çekişmeli bir ayrılık yaşadı. Hasselhoff'un sarhoş bir şekilde hamburger yediği bir video, kızlarıyla görüşme ayrıcalığını geçici olarak kaybetmesine yol açtı, ancak iki hafta sonra bu hakkı geri verildi. Oyuncu, kızlarından birinin çektiği videonun kendisini alkol krizi sırasında gösterdiğini kabul etti, ancak şiddet iddialarını reddetti.

        David Hasselhoff ile Bach'ın boşanma süreci sıkıntılı geçmiş, eski eşler ayrılıklarının ardından da uzun süre kızları ve nafaka sorunları için tartışmalar yaşamıştı.

        Pamela Bach 'Sahil Güvenlik' dizisinde 1991'den 2000'e kadar kafe sahibi Kaye Morgan'ı canlandırmıştı

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        #Pamela Bach
        #Kara Şimşek
        #David Hasselhoff
        #intihar

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