Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Başvurular 29 Ocak'a kadar sürecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, ikinci aşama olarak sınava girecek. İşte, MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımı detayları...