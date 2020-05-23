Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesinde ikamet eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi Semiha Dündar dün akşam saatlerinde evinde vefat etti.

İHA'nın haberine göre; annesinin vefat haberini alan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Manisa’ya gelerek taziyeleri kabul etti.

Vefat eden Semiha Dündar’ın bugün Manisa’da toprağa verileceği öğrenildi.