Türkiye'yi etkisi altına alan kötü hava şartları özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ile soğuk hava ve buzlanma yurt genelinde bazı bölgelerde görüldüğü gibi Doğu'da da birçok akarsu ve gölün donmasına neden oldu. Ağır kış şartlarının görüldüğü bölgede sıfırın altına düşen ısı ilginç olaylara da neden oluyor. Soğuk havada yiyecek arayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına inerken, bazılarının aşırı soğukların etkisiyle dondukları görülüyor. Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Erzurum'da yaşanan soğuğa yer verdiği Seyahatnamesi'nde bahsettiği 'Bir kedinin Kış ayında damdan dama atlarken havada donduğu" olayı 3 günde 2 kez gerçek oldu.

PAZAR GÜNÜ VAN ÇALDIRAN

Geçen hafta pazar günü Van'ın Çaldıran ilçesinde geceleri sıfırın altında 35 dereceye kadar düşen soğuklar yaşamı felç ederken, sabah saatlerinde bir tilki donmuş bulundu. Talihsiz tilkiyi ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı'nda sabah saatlerinde çöp dökmeye giden Çaldıran Belediyesi çalışanı buldu. Belediye çalışanı, tilkinin ayakta donmuş halini görünce çok şaşırdığını söyledi.

BUGÜN SİVAS KENT MERKEZİ

Soğuk havanın uzun süredir etkili olduğu illerden Sivas'ta hem sokak hem de yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanırken, kent merkezinde ölü bir tilki bulundu. Asansör yapımı işiyle uğraşan Erdi Kocaoğlu, sabah saatlerinde çalıştığı Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki inşaat alanında, duvarın dibinde donan tilkiyle karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan Kocaoğlu, "Sivas çok soğuk. Sabah inşaata geldik. Önce hayvan uyuyor sandık ama donmuştu. Burada, bu soğukta insan da donar, hayvan da donar. Sivas'ta eksi 20'leri görüyoruz. İlk defa donmuş bir tilkiyle karşılaşıyorum" dedi. Yiyecek bulmak için kent merkezi yakınlarına indiği sanılan tilki, Kocaoğlu tarafından araziye gömüldü.

ÇORUM'DA ATMACA DONDU

Çorum'da da kar ve soğuk hava vatandaşlar kadar doğal hayvanları da etkiledi. Merkeze bağlı Seydim köyünde cami bahçesinde donmuş halde bir atmaca bulundu. Donarak ölen atmacayı gören köylüler şaşkınlık yaşadı.

ÇELEBİ'NİNİ SEYAHATNAMESİ'NDE GEÇEN 'HAVADA DONAN KEDİ'

1611-1682 yılları arasında yaşamış olan ünlü seyyah Evliya Çelebi, Erzurum'un soğuğundan bahsederken ifade ettiği 'Soğuktan havada donan kedi' olayına Seyahatname adlı ünlü eserinin ikinci cildinde, 1640 yılı ile ilgili izlenimlerini anlattığı bölümde yer verdi. "Erzurum'un soğuk bir diyar olduğunu" belirten ünlü seyyah, şöyle devam eder: "Efvâh-ı nâsda darb-ı meseldir kim bir dervişe 'Kanden gelirsin?' derler, 'Berf rahmetinden gelirim' der. 'Ol ne diyârdır?' derler; 'sovukdan Ere zulüm olan Erzurûm’dur' der... Bir kerre bir kedi bir damdan bir dama pertâb ederken mu’allakda donup kalır. Sekiz aydan Nevrûz-ı Harzemşâhî geldikde mezkûr kedinin donu çözülüp mırnav deyüp yere düşer." Evliya Çelebi devamında "Meşhûr latîfe-i darb-ı meseldir" diyerek, kedinin havada boşlukta donma olayının bir latife, halk arasında anlatılan bir hikaye olduğunu da sözlerine ekler.