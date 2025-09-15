MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak eleme gecesinde İlhan, MasterChef hayallerine veda eden son yarışmacı olmuştu. Meryem ise yedeklerden ana kadroya giren isim olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık oyununun ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı, kaptanların seçimi ile belli oldu. "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...