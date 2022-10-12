Kaptanın inadı otobüsü yaktı!

İstanbul- Elazığ seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünün lastiği, saat 00.15'te Ankara'nın girişinde patladı. İddiaya göre sürücü bir süre bu şekilde yoluna devam etti.
LASTİKLER YANMAYA BAŞLADI
DHA'da yer alan habere göre birkaç kilometre sonra sürtünmeden kaynaklı lastikler yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerinin uyarısı üzerine otobüs şoförü aracı emniyet şeridine park ederek, yolcuları tahliye etti.
ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI
Yolcular indikten kısa süre sonra alevler tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
OTOBÜS DEMİR YIĞINI HALİNE DÖNÜŞTÜ
Polis, karayolu üzerinde önlem alarak, trafik akışını durdurdu. Yangın ise çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında birçok yolcunun valizlerinin yandığı öğrenildi. Bölgeden uzaklaştırılan yolcuların bir başta otobüsle seyahate devam edeceği öğrenildi.
"ŞOFÖR, LASTİK PATLADIKTAN SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ" İDDİASI
Olay sırasında çevrede bulunan halı saha işletmecisi Erdal Armağan, "Aşağıda otobüsün lastiği patladı. Patlama sesine çıktım. Yoldan geçen diğer araçlar otobüsü uyardı ama otobüs sürüşe devam etti. Bu şekilde bir süre sonra altından ateş çıkmaya başladı. Ardından alev topuna döndü" dedi.
"YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER UYARMAK İÇİN KORNAYA BASTI"
Otobüsün patlak lastikle bir süre yoluna devam ettiğini belirten yolculardan Güneş Bilgebey, "Otobüs Ankara'nın girişinde birkaç kez durdu. En son durdurduktan sonra arka lastiklerinin patladığını söylediler. Ankara'nın girişinden Batıkent'e kadar bu şekilde ilerledik. Yandan geçen arabalar bizi uyarmak için kornaya bastı. Daha sonra kapıları açtılar hepimiz çıktık. Biz çıktıktan sonra alev aldı" diye konuştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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