Gazi (Kara) Ahmet Paşa ve Türbesi'nin tarihi hakkında bilgi veren Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Sadrazam Kara Ahmet Paşa Arnavuttur. Devşirme sistemiyle Osmanlı'ya geliyor ve Enderun'da eğitim görüyor. Enderun'dan mezun olduktan sonra ilk olarak kapıcıbaşılık yapıyor. Sonrasında ise yeniçeri ağalığına geliyor. Daha sonra Rumeli beylerbeyi, ikinci vezirlik ve son olarak da sadrazamlık makamına geliyor. Ayrıca kendisi, Yavuz Sultan Selim'in en küçük kızı, Kanuni Sultan Süleyman'ın da en küçük kız kardeşi olan Fatma Sultan ile evli, bir padişah damadı. Ve sadrazamlık makamı Osmanlı'da yabancı birinin gelebileceği en üst makam, bu da önemli bir konu. Şehzade Mustafa, padişaha karşı ayaklanacağı düşünülerek idam ediliyor, Kara Ahmet Paşa'nın da onun yanlısı olduğu düşünülüyor. Bundan dolayı onun da idamına karar veriliyor. İdam edilmeden birkaç ay önce burada külliyesinin inşaatına başlanmıştı. Ama idam edildiğinden dolayı inşaata ara veriliyor, sonrasında tekrar devam ediliyor. Ve 3 yıl sonra, 1558 tarihinde külliyenin inşaatı bitiyor ve kendisi de arkamızda görmüş olduğunuz türbeye gömülüyor" dedi.