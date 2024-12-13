Kapıyı keserek genci kurtardılar

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde ilginç anlar meydana geldi.

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DHA'da yer alan habere göre bir kamyonet sürücüsü yük boşatmak için iş yerine yanaştığı sırada aracın arkasında bulunan Mehmet B.'nin kolu kasa kapısına sıkıştı.

İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile Mehmet B.'nin kolu, kapının kesilmesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Mehmet B., ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.