Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Sıcak gelişme!
Adana'da, hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan 75 yaşındaki Hatice Sabahi, kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra entübe edildi. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde sigara içtiği görülen sürücü Vedat K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane önünde umutlu bekleyişini sürdüren Sabahi'nin eşi 74 yaşındaki Cemil Sabahi, "Bu apaçık cinayete teşebbüstür. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" diyerek gözyaşı döktü
Adana'da kaza, 24 Nisan'da saat 14.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi, Güney Kampüs Yolu’nda meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kontrole giden Hatice Sabahi (75), evine dönmek için Vedat K.’nin kullandığı özel halk otobüsüne bindi.
OTOBÜS KARTINI GÖSTERECEKTİ
DHA'da yer alan habere göre sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı.
AÇIK KAPIDAN AŞAĞI DÜŞTÜ
Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahi’yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Sürücü ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Hastanede ameliyata alınan 6 çocuk annesi Hatice Sabahi’nin beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.
KAFATASINDAKİ KAN BOŞALTILIP ENTÜBE EDİLDİ
Kafatasında biriken kan boşaltılan Sabahi, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Hatice Sabahi’nin emekli öğretmen eşi Cemil Sabahi ile çocukları hastaneye giderek, gelecek iyi bir haberi beklemeye başladı.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?"
Eşinin hayati tehlikeyi atlatamadığını söyleyen Cemil Sabahi, “Bu apaçık cinayete teşebbüstür. Kapıyı neden açık bırakmış, bilemiyorum. Bir litre az mazot yakmak için mi böyle yapıyorlar? Ayrıca sigara içiyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Adli kontrol verilerek serbest bırakılmış. Eşimin beyin kanaması ameliyatla durduruldu.
"VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK VAR"
Uzun süredir de uyutuluyor. Üstelik vücudunda çok sayıda kırık var. Hayati tehlikeyi atlatabilirse, kırıklarına bakılacak. Son derece berbat durumdayım” diyerek gözyaşı döktü.
"HALA KAPILARI AÇIK GEZİYORLAR"
Oğlu Selahattin Sabahi (51) ise kapısı açık giden otobüsler konusunda tedbir alınması gerektiğini belirterek, “3 gündür hastanedeyiz, otobüsleri takip ediyorum ve hala kapıları açık geziyorlar. Buna bir son verilmesini istiyorum. Adana’nın bu ciddi sorununun çözülmesi lazım. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Annemin hayati tehlikesi sürüyor. Kırıkları tedavi edilemiyor. Sürücüden şikayetçiyiz. Salıverilmesine anlam veremedim” dedi.