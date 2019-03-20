SGK’nın yayımladığı genelge ile apartman ve sitelerde çalışan kapıcılarda kolay sigorta uygulamasının ayrıntıları belli oldu. Konuyla ilgili kanun geçen yıl mart ayında yayımlanmıştı. Genelgenin de yayımlanmasıyla 1 Mart 2019 tarihinden itibaren kapıcılarda kolay sigorta uygulaması resmen başladı.

Konut kapıcıları, kolay sigorta uygulaması sırasında da eskiden olduğu gibi 4/a statüsündeki işçilere tanınan tüm haklardan aynen yararlanacaklar. Konut kapıcısı çalıştıracak apartman ve site yönetimleri, e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde kolay işveren kapsamına dahil olacaklar. Kolay işverenlik kapsamına dahil olmak istemeyenler, mevcut sistem üzerinden işlemlerini yapacaklar. Ancak, kolay işverenlik kapsamına dahil olan işverenler daha sonra yeniden eski sisteme dönemeyecekler.

Apartman ve site yönetimlerinin kolay işverenliğe geçiş işlemlerini onaylayıp tamamladıkları tarihten sonra kolay işverenlik uygulaması başlayacak.

Kolay işverenlik uygulamasıyla kapıcı çalıştıranlar her ay SGK’ya prim ve hizmet belgesi vermekten kurtulacak. Prim ve hizmet belgesi verilirken aylık 35.70 TL damga vergisi alınıyor. Kapıcı çalıştıranlar bu vergiden kurtulacakları için yıllık 428 lira avantaj elde edecekler.

Apartman ve site yöneticileri, kapıcının her ay çalıştırılacağı gün sayısında ve ücretinde değişiklik olmadığı sürece bildirim yapmak zorunda olmayacak. Ödenmesi gereken prim tutarı sistem tarafından tahakkuk ettirilecek ve ay sonuna kadar ödenecek. Mart ayında çalıştırılan kapıcının sigorta primleri nisan ayının sonuna kadar ödenebilecek.

ESKİ İŞVEREN YENİ BİLDİRGE VERMEYECEK

1 Mart 2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek olmayacak. Ancak, bu işyerlerinde yeni bir sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilecek.

1 Mart 2019 tarihinden sonra ilk defa kapıcı çalıştırılması halinde kolay işverenlik başvurusu için şimdilik, işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi doldurup SGK’ya vermek gerekecek. SGK’nın, bununla ilgili programları devreye sokmasının ardından işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi bu program üzerinden verilecek.

İŞE BAŞLATTIĞINIZ GÜNE DİKKAT

Kapıcıların işe giriş bildirimi, işe girilen ayın sonuna kadar yapılacak. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bulunuyor. Örneğin 1 Nisan 2019 tarihinde işe alınan kapıcı için 30 Nisan 2019 tarihine kadar işe giriş bildirimi yapılabilecek. Ancak, 30 Nisan 2019’da işe başlatılan kapıcı için de aynı gün işe giriş bildiriminin yapılması gerekiyor. Ayın son günü tatile denk gelirse, izleyen ayın ilk iş gününde bildirim yapılabilir.

Kolay işverenlik başvuru ve giriş programları devreye alındığında bu konuda kaygı duyulmasına gerek kalmayacak. Çünkü o durumda başvuru yapıldığında işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgeleri otomatik olarak oluşturulacağı için işverenlerden ayrıca bildirge alınmasına gerek kalmayacak.

EKSİK GÜN BELGELERİNİ SAKLAYIN

Kapıcı çalıştıranlar, ücretteki değişiklik veya ay içinde eksik çalışmaya ilişkin bilgileri SGK’nın uygulamaları üzerinden güncelleyebilecekler. Kapıcının hastalanarak rapor kullanması gibi durumlarda eksik prim ödendiğinde SGK’ya belge sunmaya gerek olmayacak. Ancak, gerektiğinde kurum görevlilerine sunmak üzere eksik günlere ilişkin belgeleri saklamak gerekiyor.

İŞE GİRİŞ VE ÇIKIŞI BİLDİRMEYENE CEZA

Kolay işverenlik uygulaması sırasında da kapıcıları işe alırken ve işten çıkışta SGK’ya bildirimde bulunulması gerekiyor. İşe girişi, ayın sonuna kadar bildirmeyenlere her bir işçi için 2 bin 558 lira tutarında para cezası uygulanacak. Kapıcının işten ayrılması halinde on gün içinde bildirim yapılmaması durumunda ise 258 lira ceza verilecek.

İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİYORLAR

Konut kapıcılığı yapanlar için her ay işsizlik sigortası primi de ödeniyor. İşten ayrıldıklarında son 120 gün çalışmış ve son 3 yıl içinde 600 gün prim ödenmiş olmak şartıyla, kapıcılar da işsizlik maaşı alabiliyor.

KAPICI İÇİN İSTİHDAM TEŞVİKİ

Kapıcı çalıştıranlar, şartları sağlamaları halinde çeşitli kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanabiliyor. Kapıcılar için normalde brüt ücretin yüzde 34.5’i oranında prim ödenmek zorunda. Prim borcu bulunmayanlara 5 puan indirim yapılıyor. İŞKUR’a kayıtlı olan ve son üç aydır işsiz olan kişileri kapıcı olarak istihdam edenlere ilave istihdam teşviki uygulanıyor.



