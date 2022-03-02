KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı yerlerde de havalandırma iyiyse maske şartı kalktı." dedi. Buna göre maske zorunluluğu belli ölçüde kalkmış oldu.

Bakan Koca "Kapalı alanlarla ilgili hem uçak hem otobüs hem servis gibi, sinema, tiyatro, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi mesafenin korunamadığı yerlerde maske kullanmak elbette zorunludur." açıklamasında bulundu.

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