02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen yılın son aylarında yaşanan büyük tartışmaların ardından Afşin-Elbistan A, Seyitömer, Tunçbilek, Kangal ve Çatalağzı termik santralları tamamen, Soma termik santralı da kısmen kapatıldı. Bu santrallardan Kangal, bir ünitesi için “geçici faaliyet belgesi” aldı ve ocak ayının ikinci haftasında elektrik üretimine yeniden başladı. Bu ünitede, baca gazı arıtma tesisi bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu santralın, baca gazı arıtma tesisi olmayan iki ünitesi kapalı.
DESTEK UYGULAMASI
TEİAŞ, birkaç yıl önce ağır piyasa koşullarında üretim yapmakta zorlanan santralları finansal olarak desteklemek için önemli bir mekanizmayı devreye aldı. Buna, “kapasite destek mekanizması” adı verildi.
TEİAŞ, bu kapsamda bazı yerli kömür, doğal gaz ve hidroelektrik santrallara (HES),yıllık 2 milyar TL dolayında “kapasite mekanizması” kapsamında destek ödemesi yapıyor. Ödemeler, aylık gerçekleştiriliyor.
TEİAŞ’ın, önceki yıllarda söz konusu destekten yararlanan ancak bu yıl başında kapatılan Seyitömer, Tunçbilek, Kangal ve Çatalağzı termik santrallarına ödeme yapıp yapmayacağı sektörde yanıtı en çok merak edilen soruların başında geliyordu. (Çelikler Grubu’na işletme hakkı ile devredilen Afşin-Elbistan A da kapatıldı. Grubun, devlet ile imzaladığı sözleşmesine işaret ederek, ‘kapasite bedeli’ talebi bulunuyor.)
Bu sorunun yanıtı ortaya çıktı. 2020 yılı ocak ayında kapasite destek mekanizmasından yararlanan santrallar belli oldu.
TEİAŞ’ın resmi verilerine göre kapatılan santrallar, mekanizmanın dışına çıkartıldı. Sadece, kısmen kapatılan Soma ve bir ünitesi ocak ayının ikinci haftasında üretime başlayan Kangal destekten yararlanabildi. Kangal 1 milyon 146 bin TL, Soma 7 milyon 862 bin TL ocak ayında destek aldı.
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