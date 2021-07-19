Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kalp hastalıklarının en sık görüldüğü ülkeler arasında yer aldığına değindi.
Kalp romatizmasının fazla görülmesinin de mitral kapak hastalarının sayısını azımsanmayacak ölçüde artırdığına işaret eden Köksal, şu bilgileri verdi:
"Kapak hastalıkları tüm kalp hastalıklarının yüzde 35'ini oluşturuyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıl 75 bin hasta açık kalp ameliyatı geçirdi. Bu hastaların yaklaşık 30 bini kalp kapağı hastasıydı. Kalp kapağı hastalarının yüzde 80'i göğüs kafesi açılmadan koltuk altından küçük bir kesi ile ameliyat edilebilir hastalar. Ancak hastaların çoğu, göğüs kafeslerinin açılacağı korkusuyla kapak hastalıkları konusunda uzmanlaşmış merkezlerin varlığından haberdar olmadıkları için şikayetleri son evreye ulaşana kadar ameliyat olmaktan kaçınıyor. Uygun hastalarda küçük kesi ile hastanın kendi dokusu kullanılarak yapılan ameliyatlarda ise göğüs kafesini açmaya gerek kalmıyor. Böylelikle ameliyatla ilgili hayati riskler minimuma indirilirken, normal hayata hızla dönmek de mümkün olabiliyor.”
Köksal, Amerika'da mitral kapakta ileri yetmezliği olan hastaların yüzde 85'ine kapak tamir ameliyatı uygulandığını ve bu oranın Türkiye'de yüzde 20 civarında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Maalesef ülkemizde tamir ameliyatlarının sayısı hayli düşük ve mitral kapak tamirinin koltuk altında yapıldığı merkez sayısı çok az. Mitral kapağında yetmezlik tanısı ile kalp ameliyatı olan ve kapağının koltuk altından küçük kesi ile tamir edildiği hasta sayısı ise çok çok az. Mitral kapak yetmezliğinde, kapak değişimi yerine tamir edilmesi sayısız avantaj sunuyor. Vücuda yabancı bir maddenin girmemesi infeksiyon riskini azaltırken, kapak değişimi yapılan hastaların kullanmak zorunda olduğu kan sulandırıcıyı da kullanmaları gerekmiyor. Ayrıca kapak tamiri yapılan hastaların ameliyat sonrası kalp fonksiyonları daha iyi korunabiliyor."
Tamir ameliyatlarının küçük kesiyle koltuk altında yapılmasının, hastaların ameliyatla ilgili hayati risklerini ciddi oranda azalttığını ifade eden Köksal, mitral kapağı tamir edilen hastaların beklenen yaşam süresinin sağlıklı insanlarla aynı olduğunu, ayrıca estetik avantajların yanında normal hayata daha hızlı dönmelerini mümkün olduğunu anlattı.
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