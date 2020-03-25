Kanyonları ile tanınan 2 bin 500 nüfuslu ilçeyi 150 bin kişi ziyaret etti - KASTAMONU

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Pınarbaşı ilçesi harika doğası ile her yıl daha çok turisti çekiyor.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Parklar tarafından son yapılan yatırımlarla bölgenin daha görülebilir olduğunu söyledi.
Ilıca Şelalesi'ne girişlerin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındığını aktaran Yaşar, "Kayıtlara göre IIlıca Şelalesi'ni geçtiğimiz yıl 100 bin kişi ziyaret etmiş. Valla ve Horma Kanyonu ile ilçemizin diğer güzelliklerini göz önüne aldığımızda geçtiğimiz yıl yaklaşık 150 bin kişi ilçemizi ziyaret etti." dedi.
- "2020 yılında 300 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz"
Bu yıl ziyaretçi sayısında artış beklediklerini vurgulayan Yaşar, "Bu yıl beklentimiz oldukça arttı. 2020 yılında yüzde 100 artışla ilçemize 300 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Bu rakamın daha da fazla olması mümkün." diye konuştu.Küçük bir ilçe olmalarına rağmen doğal güzellikleri ile Pınarbaşı'nın kendinden söz ettirmeye başladığını aktaran Yaşar, şöyle devam etti:
"Burası Kastamonu'nun 2 bin 500 nüfuslu küçük bir ilçesi. 2 bin 500 nüfuslu bu ilçeyi 2019 yılında 150 bin kişi ziyaret etti. Valla Kanyonu dünyanın en derin ikinci kanyonu. Birincisi de Amerika'nın Arizona eyaletinde bulunuyor. Her zaman söylüyoruz kanyon görmek için Arizona'ya gitmeye gerek yok. Buraya gelip görebilirler. Bir diğer kanyonumuz da Horma. 3 kilometre uzunluğundaki Horma Kanyonu vidalarla kayalara çivilenen ahşap platform ile bir ucundan diğer ucuna geçilebilir hale getirildi. İçerisi adeta aqua park görünümündeki bu kanyon da görülmeye değer. Ilıca Şelalemiz ise adeta saklı bir cennet."
- "Herkesi doğa harikası güzellikleri görmeye bekliyoruz"
Bölgeye son yıllarda DKMP 10. Bölge Müdürlüğü tarafından önemli yatırımlar yapıldığını aktaran Yaşar, "Bölgenin görülebilmesi için DKMP çok önemli işler yaptı. Bölge Müdürümüz Hasan Başyiğit'e teşekkür ediyorum. Herkesi Türkiye'nin dünyaya armağanı dediğimiz Pınarbaşı ilçemize bu doğal güzellikleri, doğa harikası güzellikleri görmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!