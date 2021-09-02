"HAZMEDİLMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

West, Hurricane adlı şarkısında, "İşte çok zengin gibi davranıyorum / İşte yeni bir genç kızla (yeni bir piliçle) geldim / Ve ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum / İki çocuğun ardından hala oynuyorum / Hayatta hazmedilmesi gereken çok şey var..." şeklinde sözlere yer veriyor. Bu durum da onun, Kardashian ile birlikteliklerinden dünyaya gelen ilk iki çocuğu North ve Saint'in doğumlarından sonra eşini aldattığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Çiftin, Psalm ve Chicago adında iki çocuğu daha bulunuyor.