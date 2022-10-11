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K﻿anye West'in sosyal medya hesapları engellendi - Magazin haberleri

K﻿anye West'in sosyal medya hesapları engellendi

ABD'li rapçi Kanye West'in, Twitter ve Instagram hesaplarına erişimi Yahudi karşıtı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle engellendi

11.10.2022 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz günlerde rapçi Diddy'nin Yahudiler tarafından kontrol edildiğini paylaşan Kanye West'in önce Instagram hesabı donduruldu. Bunun üzerine Twitter'a yönelen West, yaptığı ikinci bir paylaşımın ardından tekrar bloke edildi.

    BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre; Instagram ve Twitter, Kanye West'in paylaşımlarını sildi ve ünlü rapçinin nefret söylemi politikalarını ihlal ettiğini belirtti.

  • "NEFRET SÖYLEMİ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

    West, eylül ayının son haftasında gerçekleşen Paris Moda Haftası'nda "Beyaz hayatlar önemli" sloganlı bir tişört giydiği için eleştirilmişti.

    Kanye West'in düzenlediği moda gösterisi sırasında Bob Marley'in torunu Selah Marley de aynı sloganı içeren bir kıyafet giymişti.

    Hakaretle Mücadele Birliği, bu sloganı beyaz üstünlükçü "nefret söylemi" diye nitelendirdi.

    Slogan, ilk 2015 yılında "Siyah Hayatlar Önemlidir" hareketine tepki olarak kullanılmıştı.

    West'in bu sloganı kullanması da tepkilere neden oldu.

  • "DALGA GEÇME, BU ŞAKA DEĞİL!"

    Diddy, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bu sloganı desteklemediğini söyledi ve "O tişörtü satın alma, giyme, dalga geçme. Bu şaka değil" dedi.

    Ardından West, Diddy ile yazışmalarından bir görüntü alıp, kendi hesabından paylaştı.

  • "KİMSE PARAMLA BENİM ARAMA GİREMEZ"

    Kanye West, bu yazışmada, "Konuşmamız hoşuma gitmedi. Tişörtleri satıyorum. Kimse paramla benim arama giremez" ifadelerini kullandı.

    Diddy'nin bu konuşmayı sonlandırma çağrısının ardından West, "Beni araman için sana komut veren Yahudi'lere bunu örnek olarak göstereceğim. Kimse beni tehdit edemez ve etkileyemez" paylaşımında bulundu.

  •  HESABINA ERİŞİM ENGELLENDİ

    Bu gönderinin ardından Instagram hesabı dondurulan Kanye West, daha sonra Twitter'da META kurucusu Mark Zuckerberg'in fotoğrafını paylaştı.

    Gönderisine, "Mark, şuna bak. Beni nasıl Instagram'dan atarsın?" notunu düşen West, ardından şunları söyledi:

    Bu akşam biraz yorgunum ama uyandığımda Yahudilere "death con 3" seviyesinde yanıt vereceğim. İşin komik tarafı şu ki; benim anti semitik olmam mümkün değil çünkü siyahlar aslında Yahudi...

    "Death con 3" sözünün ulusal güvenlik tehdidinin yoğunluğunu gösteren seviyeleri ifade eden askeri bir terimden esinlenerek yazıldığı düşünülüyor.

    West'in bu paylaşımları kısa bir süre sonra silindi ve ünlü rapçinin hesabına erişimi engellendi.

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