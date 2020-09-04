ABD başkanı seçilmek isteyen şarkıcı Kanye West’in önüne ilginç bir engel çıkabilir.
ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan biri, seçimlerde aday olan Kanye West’i seçimlerde oyları bölmeye hizmet etmekle suçlayarak, oylamadan çıkarılması talebiyle mahkemeye başvurdu.
Rasean Clayton adlı ABD'li vatandaş, bir eyalet yasanın bağımsız bir başkan adayı olarak yarışmasını yasakladığını iddia ederek, rapçinin Arizona'nın 3 Kasım'daki oy pusulasında görünmesinin yasaklanmasını istedi.
Rasean Clayton'ın avukatları, pazartesi günü açılan davada, bağımsız cumhurbaşkanlığı adaylarının kabul edilmiş bir siyasi partiye kayıtlı olmadıkları halde onları aday göstermeye yetecek kadar seçmen imzasını topladıkları takdirde Arizona'nın oy pusulasında görünebileceklerini söyledi.
Ancak avukatlar, Arizona’da dilekçe için imzaları toplayan düzinelerce çalışana sahip olan West’in, kayıtlı bir Cumhuriyetçi Partili olduğu için oy pusulasında yer almaya hakkı olmadığını savundu.
Avukatlar, West yeterince imza toplayabilse bile, adaylığının yarışı kazanma şansını değiştirmeyeceğini söyleyerek onu, "oy bölücü" olarak ilan etti.
ABD'li rapçi ve tasarımcı Kanye West, geçtiğimiz haftalarda ABD başkanlığı için aday olacağını açıklamıştı.
Daha önce Beyaz Saray koltuğunda oturmak istediğini açıklayan West, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tanrı'ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek büyük Amerika vaadini gerçekleştirmeliyiz" demişti.
Kanye West’in ilk destekçisi ise Tesla CEO'su Elon Musk olmuştu. Musk yaptığı açıklamada, başkan adayı olan West’i desteklediğini söylemişti.
Kanye West, daha önce hem 2015, hem de 2018'de ABD başkanlığına aday olmak istediğini açıklamıştı.
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