Rasean Clayton'ın avukatları, pazartesi günü açılan davada, bağımsız cumhurbaşkanlığı adaylarının kabul edilmiş bir siyasi partiye kayıtlı olmadıkları halde onları aday göstermeye yetecek kadar seçmen imzasını topladıkları takdirde Arizona'nın oy pusulasında görünebileceklerini söyledi.

Ancak avukatlar, Arizona’da dilekçe için imzaları toplayan düzinelerce çalışana sahip olan West’in, kayıtlı bir Cumhuriyetçi Partili olduğu için oy pusulasında yer almaya hakkı olmadığını savundu.

Avukatlar, West yeterince imza toplayabilse bile, adaylığının yarışı kazanma şansını değiştirmeyeceğini söyleyerek onu, "oy bölücü" olarak ilan etti.