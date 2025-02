Kanye West: Bipolar değil, otizm spektrumundayım

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile eşi Bianca Censori, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta düzenlenen Grammy Ödülleri’nde kırmızı halıda verdikleri pozlarla gündem oldu. West, son olarak katıldığı The Download podcast'inde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OTİZMİM OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Kanye West, artık 'Ye' adıyla anıldığını vurgulayarak, eşi Bianca Censori’nin yıllar önce konan bipolar teşhisine inanmadığını ve bu yüzden onu yeniden doktora gitmeye zorladığını açıkladı. "Aslında otizmim olduğunu fark ettim" diyen rapçi, bu durumun kendisini inatçı yaptığını ve hit şarkısı 'Can't Tell Me Nothing' ile benzerlik taşıdığını söyledi.