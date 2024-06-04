Kanser türlerinin sessiz işaretlerine kulak verin: Erken tanı için göz ardı etmemeniz gereken 10 belirti!
Göğsünüzde bir kitle bulduğunuzda doktora gitmeniz gerektiğini biliyor olabilirsiniz ancak konu kanser olduğunda bilmeniz gereken tek işaret vücudunuzdaki kitleler değildir. Boynunuzdaki şişlik, iyileşmeyen cilt yaraları veya dinmeyen ağrı gibi semptomlar da kanser göstergesi olabilir. İşte, sizin için çeşitli kanser türlerinde dikkat etmeniz gereken 10 belirti!
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Kanser, erken teşhis edildiğinde tedavi şansı yüksek olan ciddi bir hastalıktır. Ancak, bazı kanser belirtileri oldukça şaşırtıcı ve beklenmedik olabilir bu yüzden gözden kaçırılması kolaydır. Vücudunuzun size verdiği bu sessiz uyarılara dikkat etmek, sağlığınız için hayati önem taşıyabilir. İşte herkesin bilmesi gereken, dikkate almanız gereken şaşırtıcı kanser belirtileri ve bu belirtileri fark etmenin yolları...
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1. İNCİYE BENZEYEN SİVİLCE
Cilt kanseri en sık görülen kanser türüdür ve birkaç farklı türü vardır. New Jersey'de cilt kanseri konusunda uzmanlaşmış bir dermatolog olan Marc Glashofer, bazal hücreli karsinom cilt kanserinin bazen inci gibi yarı saydam veya mumsu bir sivilce görünüme sahip olduğunu söyledi. Yani insanların yanaklarında veya burunlarında sivilce çıktığında bu cilt kanseri belirtisi olabilir ve bu kanser genellikle yavaş büyüdüğünden 6 ila 8 hafta boyunca oluşan tüm şişkinliıklere dikkat edilmesi gerekebilir.
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2. YABANCI CİSİM HİSSİ
Boğazda sinir bozucu bir yumru hissi sıklıkla asit reflü ile birlikte oluşur ancak bazen bu garip his, size bir tümörün var olduğunu söylüyor olabilir. Washington Georgetown Üniversitesi tıp merkezinde kulak burun boğaz-baş ve boyun cerrahisi profesörü olan Bruce Davidson, bu kanserin zor tespit edildiğini düşünüyor.
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Yani dil kökü veya bademcik tümörleri kolayca gözükmeyebilir. Ayrıca oral yolla bulaşabilen HPV virüsünün semptomlar ortaya çıkmadan önce vücutta yıllarca uykuda kalabileceği, dolayısıyla insanların ağız baş-boyun kanseri riski altında olduklarını bilemeyebileceğini ekledi.
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3. UZUN SÜRELİ KAŞINTI
Lenfomalar gibi bazı kanserler insanlarda aşırı derecede kaşıntıya neden olabilir. Lenfomalar, lenf sistemini (bağışıklık sisteminizin bir parçası) etkileyen kanser türleridir. Miami Sağlık Sistemi Üniversitesi kanser merkezinde onkoloji başhekimi olan doktor Craig Moskowitz, eğer kaşıntı uzun süre geçmezse ve neden olduğuna dair bir sebep bulunamazsa bunun kanser olabileceğini söyledi.
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4. KULAK AĞRISI
Bir kulağın süreli ağrıması ancak enfeksiyon belirtisi olmaması, baş ve boyundaki sinirlerden kulağa giden otaljiye sebep olabilir. Ancak bunun yanı sıra ağız kanserinin de etkisi olabilir. Doktor Davidson’a göre kişi, ağız kanseri ortaya çıkana kadar haftalar veya aylar boyunca başka semptomlar olmaksızın kulak ağrısı yaşayabilir.
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5. ANEMİ
Dışkınızda kan varsa bu kolorektal kanserin klasik bir belirtisi olabilir. Ayrıca sizi yorgun, sersemlemiş ve baş döndürücü hale getirebilen anemi sorunu, bazen bu kanserin ilk belirtisi olabilir. Bu yüzden değerlere düzenli baktırmak önemlidir.
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6. BOĞUK BİR SES
Bazı insanlar kötü bir soğuk algınlığına yakalandıklarında geçici olarak seslerini kaybederler. Devam eden ses kısıklığı ise farklı bir durumdur ve acilen değerlendirilmesi gerekir. Gırtlak kanseri, ses tellerinizi barındıran ses kutusundaki (gırtlak) dokulara saldırır. Bu kanser türü aynı zamanda boğaz ağrısına, kulak ağrısına, boyunda veya boğazda şişliklere de neden olabilir.
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7. BOYUNDA YUMRU
Boyundaki şişlik; bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, kanser ve şişmiş lenf düğümlerinden kaynaklanabilir. Bunların yanı sıra boyundaki şişlik tiroid bezlerinin düzgün çalışmayarak tiroid hastalığı veya kansere yol açmasından dolayı da oluşabilir. Çocuklarda ve yetişkinlerde boyundaki tüm kitleler derhal bir sağlık uzmanı tarafından kontrol edilmelidir, birden fazla yumru bulursanız bu, yüksek ihtimalle kanserin göstergesidir.
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8. MEME ŞİŞMESİ VEYA ÇUKURLAŞMASI
Olağandışı göğüs değişiklikleri (sadece kitleler değil) derhal müdahale gerektirir. Meme ağrısı, memede veya koltuk altı bölgesinde yeni bir şişlik veya kalınlaşma, memenin büyüklüğünde ve şeklinde değişiklikler, meme ucu bölgesinde çukurlaşma veya büzülme, pullanma, kızarıklık ve şişlik dahil olmak üzere cilt değişiklikleri ya da içe dönük bir meme ucu gibi durumlar meme kanseri olduğunuzun göstergesi olabilir.
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9. KEMİK AĞRISI
Kemik ağrısı; bir yaralanma, enfeksiyon veya osteoporozun sonucu olabilir ancak bunların yanı sıra kanser belirtisi de olabilir. Özellikle omurgada, pelviste ve kaburgalarda açıklanamayan kemik ağrısı, multipl miyelomun (plazma hücrelerinin kanseri) bir belirtisi olabilir. Ateş, yorgunluk veya kilo kaybı gibi semptomları olan kişilerde kemik veya eklem ağrısı, bir tür kan ve kemik iliği kanseri olan löseminin belirtisi olabilir.
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10. İDRAR SORUNLARI
Sürekli işemek zorunda gibi hissediyorsanız bunun sebebi idrar yolu enfeksiyonları, aşırı aktif mesane veya tip 2 diyabetteki sorunlar olabilir. Bununla birlikte bu durum mesane kanserinin sebebi de olabilir. Ayrıca mesane kanserinin yanı sıra, böbrek kanseri belirtileri arasında da idrar sorunları bulunuyor bu yüzden bu durumu ciddiye alıp bir uzmana gitmeniz gerekebilir.
Kaynak: Medline Plus, Health
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