Kandilde camiler kapalı mı? sorusu, bugün idrak edilen Miraç Kandili ve bir seferberliğin ilan edildiği koronavirüs salgını nedeniyle gündemde. Uzmanlar, şimdiye kadar dünya genelinde 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ve son rakamlara göre de Türkiye'de 9 vatandaşımızın yaşamına mâl olan koronavirüs salgınından korunmanın en önemli yöntemini kalabalık yerlerden kaçınmak ve el temizliğine dikkat etmek olduğunu belirtiyor. Bu çerçevede Türkiye genelinde "evinde kal" kampanyası başlatıldı ve mecbur kalınmadıkça vatandaşlardan dışarı çıkılmaması istendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'da son aldığı tedbir kararlarıyla kandil gecesi camilerin kapalı olduğunu açıkladı ve vatandaşların evlerinde ibadetlerini yerlerine getirmelerini istedi. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil ve cami açıklaması...

DİYANET'TEN KANDİL VE CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Kandil günlerinde, camiler dolar ve dualar okunarak namazlar kılınır. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün koronavirüs genelgesi yayınladı. Genelgede "Cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Genelgede, "Niyeti ne olursa olsun farklı görüşe sahip bazı kişilerin vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediği tespit edildi" denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen genelgede, "İnsanın can güvenliğini sağlamak İslam'ın ana gayelerinden biridir. Nitekim, 'Def‘-i mefâsid, celb-i menâfi‘den evlâdır' (Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir) şeklindeki genel kural, İslam hukukunun temel ilkelerindendir. Devletimizin yeni tip korona virüsle mücadele amacıyla almış olduğu tedbirler kapsamında Başkanlığımız tarafından din hizmetlerinin icrası ile ilgili (a) ve (b) yazılar ile bir dizi tedbir alındığı bilinmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur" denildi.

ÖNLEMLERİ ZAFİYETE UĞRATAN DAVRANIŞLAR TESPİT EDİLDİ

Ancak niyeti ne olursa olsun farklı görüşe sahip bazı kişilerin vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği kaydedilen genelgede, "Bu minvalde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz (kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacak ve cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer verildi.