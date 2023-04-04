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Haberler Sağlık

"Kanatlı eti ve yumurtası yüksek ısıda tüketilmeli"

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Şeker, kuş gribi ve bakteriyel hastalıkların insanlara geçmemesi için kanatlı eti ve yumurtasının yüksek ısıda pişirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi

Giriş: 04.04.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
Yumurtada salmonella tehlikesi!
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DHA

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Şeker, kanatlı hayvanlardan insanlara hastalıklar geçebildiğini belirterek, kuş gribine ve bakteriyel hastalıklara dikkati çekti.

KANATLI ET VE YUMURTA YÜKSEK ISIDA PİŞİRİLMELİ

Prof. Dr. Şeker, "Örneğin sahada en çok gördüğümüz salmonella gibi hastalıklar; kanatlı eti tüketimiyle ve kanatlı yumurtası aracılığıyla bulaşabilen hastalıklar var. Bu hastalıklardan korunmak amacıyla kanatlı etinin yüksek ısıda ısıtılarak tüketilmesi, yumurtanın da aynı şekilde yüksek ısı işlemi gördükten sonra tüketilmesi oldukça önemli. Özellikle çiğ yumurta ve çiğ yumurtadan yapılmış ürünler tüketilmemeli. Örneğin evlerde hazırladığımız mayonez sosları, dışarıda tükettiğimiz mayonez sosları veya pasta kremaları gibi ürünlerin özellikle hastalıkların yoğun olduğu dönemde tüketilmesini sınırlandırmak önemli" dedi.

"YUMURTAYI TÜKETMEDEN ÖNCE YIKAMALI"

Yumurtayı buzdolabı ortamında saklamak gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Şeker, "Örneğin marketten evimize getirdik. Bunu buzdolabına kaldırdıktan sonra tüketme aşamasında yıkamamız gerekiyor. Çünkü öncesinde yıkadığımızda yumurta kabuğunun üzerinde bulunabilen, bizim gözümüzle göremediğimiz küçücük delikler bakterilerin girişine neden olabiliyor" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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