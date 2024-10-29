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        Haberler Gündem Güncel Kanal İstanbul'a keşif | Son dakika haberleri

        Kanal İstanbul'a keşif

        Kanal İstanbul projesi ÇED iptal davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırmaya karar verdi. Keşfin, 14-15 Kasım tarihlerinde iki gün olarak yapılması planlanıyor. Habertürk'ten Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 29.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:04
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        2020 yılının başında verilen ÇED olumlu kararına karşı ‘Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’ 14 kurum ve 190 kişiyle birlikte ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle davası açmıştı.

        Bu konuda açılan diğer davalar da aynı idare mahkemesinde toplanmıştı. Ve ardından da bilirkişi incelemesi yapılmıştı. Şimdi ise yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak.

        Keşfin, 14-15 Kasım tarihlerinde iki gün olarak yapılması planlanıyor.

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