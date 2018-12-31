Yılbaşında Kanal D'de hangi programlar var? Yılbaşına sayılı saatler kala evlerinde yılbaşı eğlencesi yapacak vatandaşlar televizyon programları araştırıyor. Birbirinden eğlenceli yarışmalar, konserler, diziler ve filmlerin olacağı yılbaşı gecesinde Kanal D yayın akışında neler var? İşte, 31 Aralık Kanal D yayın akışı...

31 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar ''Dizi'' (Tekrar)

18:45 Kanal D Haber

20:00 Çocuklar Duymasın ''Dizi'' (Yılbaşı Özel)

00:15 Deadpool (TV'de ilk)

02:00 Çığlık 4

03:15 Bir Litre Gözyaşı ''Dizi'' (Tekrar)

03.45 Çocuklar Duymasın ''Dizi'' (Yılbaşı Özel Tekrar)