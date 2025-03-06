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        Haberler Dünya Trump ek gümrük vergisi getirdi, Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal etmeye başladı | Dış Haberler

        Trump ek gümrük vergisi getirdi, Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal etmeye başladı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından Kanadalıların ABD seyahatlerini iptal etmeye başladığı bildirildi. Paylaşılan verilere göre, şubat ayında ABD'ye yapılan rezervasyonlarda 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 40 düştü. Diğer yandan Trump'ın ek vergi politikasına tepki gösteren bazı Kanadalıların, kahve dükkanlarındaki "Americano" ismini "Canadiano" olarak değiştirdiği görüldü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:32
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        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
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        Kanadalıların, Donald Trump'ın Ottawa yönetimine uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle ABD'ye seyahat planlarını iptal ettiği bildirildi.

        The Canadian Press'in (CP) haberine göre, Kanadalılar, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerinden dolayı tatil planlarını değiştirme ve seyahatlerini yeniden gözden geçirme eğilimine girdi.

        Trump döneminde açıklanan yeni tarifeler Kanada'da yaygın bir vatanseverliğe yol açtı. Bazı Kanadalılar daha uygun fiyatlı seçenekler arayarak Avrupa ve Karayipler'deki alternatif yerlere odaklandı.

        Önde gelen seyahat acentelerinden Flight Centre Travel Group Canada'nın paylaştığı verilere göre, şubatta ABD'ye yapılan rezervasyonlarda 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 40 düşüş gerçekleşti.

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        Ayrıca, her 5 Kanadalı yolcudan en az 1'i son 3 ay içinde ABD'ye yönelik planlarını iptal etti.

        Toronto merkezli sigorta şirketi Travel Secure Inc'nin başkanı Martin Firestone, yaptığı açıklamada, Trump karşıtı duyguların burada gerçekten büyük bir rol oynadığını, insanların "ABD'ye gitmiyorum, bize yaptıklarına karşı oraya seyahat etmeyeceğim" dediğini belirtti.

        AMERICANO İSMİ DEĞİŞTİRİLİYOR

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        Diğer yandan Kanada basınında, Kanada'daki bazı kahve dükkanlarında Americano'nun isminin değiştirildiği haberleri yer aldı.

        Kicking Horse Coffee isimli kahve dükkanı, espresso üzerine sıcak su dökülerek yapılan popüler Americano içeceğinin isminin değiştirilmesi için Kanada'daki kafelere harekete geçme çağrısında bulundu.

        Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde "Americano" isminin silinip yerine "Canadiano" yazıldığı görüldü.

        KANADA VE MEKSİKA'YA GÜMRÜK TARİFELERİ

        ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirilmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı. Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına yüzde 10'luk daha düşük bir tarife getirilirken, söz konusu tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

        Trump, 3 Şubat'ta Kanada ve Meksika'nın sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında tarifelerin uygulanmasını 1 ay süreyle durdurmuştu.

        Söz konusu sürenin dolmasıyla ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yönelik askıya alınan yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri dün yürürlüğe girmişti.

        KANADA: ABD TİCARET SAVAŞI BAŞLATTI

        Bunun üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin Kanada'ya karşı bir ticaret savaşı başlattığını belirterek, Kanada'nın ABD'den yaptığı 155 milyar dolar değerindeki ithalata aynı oranda ek gümrük vergisi ekleyerek karşılık vereceğini açıklamıştı.

        Trump: Trudeau ile görüşmemiz kısmen dostça bitti
        Trump: Trudeau ile görüşmemiz kısmen dostça bitti

        Tüm bu gelişmelerin ardından Trump ve Trudeau dün telefonda görüştü. Trump görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, uyuşturucu maddelerin ABD'ye girişinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Trudeau gümrük vergileriyle ilgili ne gibi adımlar atılabileceğini sordu.

        Trump, görüşmede, uyuşturucu maddelerin Kanada'dan ABD'ye girişiyle ilgili yeterli önlem alınmadığını ifade ederken, görüşmenin kısmen de olsa dostça bir şekilde bittiğini söyledi.

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