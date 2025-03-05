Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Trudeau ile telefon görüşmemiz kısmen dostça bitti | Dış Haberler

        Trump: Trudeau ile telefon görüşmemiz kısmen dostça bitti

        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, görüşmenin kısmen dostça bittiğini belirtti. Görüşmenin ana gündemini; gümrük vergileri ve Kanada'dan ABD'ye giren uyuşturucu maddeler oluşturdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 21:41 Güncelleme: 05.03.2025 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Trudeau ile görüşmemiz kısmen dostça bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Social Truth isimli sosyal medya platformu üzerinden Kanada Başbakanı Justin Trudeua ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Trudeau ile görüştüğünü aktaran Trump, görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi.

        Kanada ile ABD arasındaki gerilimin esas nedeni olan gümrük vergileri ve fentanil isimli uyuşturucu görüşmenin gündemini belirledi. Trump, uyuşturucu maddelerin ABD'ye girişinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Trudeau gümrük vergileriyle ilgili ne gibi adımlar atılabileceğini sordu.

        Trump, görüşmede, uyuşturucu maddelerin Kanada'dan ABD'ye girişiyle ilgili yeterli önlem alınmadığını ifade ederken, görüşmenin kısmen de olsa dostça bir şekilde bittiğini duyurdu.

        Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamanın sonunda, sözü Kanada'da yapılması planlanan seçimlere getirdi. Trudeau'nun seçimlerin ne zaman yapılacağını kendisine söyleyemediğini belirten Trump, Trudeau'nun seçimleri geciktirerek görevde kalmayı amaçladığını iddia etti.

        Trump, açıklamasını "Bol şanslar Justin!" diyerek bitirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa