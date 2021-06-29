Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP’nin, British Columbia eyaletindeki birimlerinden yapılan açıklamaya göre; eyaletin Surrey, Burnaby ve Vancouver kentleri ile çevresinde, son 24 saatte 63 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Polis, ölenlerin çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğunu açıkladı.
British Columbia, Alberta, Yukon ve Northwest Territories bölgesinde etkili olan sıcak hava, uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanıyor.
Bölgede son 24 saatte tüm zamanların en yükseği olan 103 rekor sıcaklık kayıtlara geçti.
Halen British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde etkili olan aşırı sıcaklarda, son olarak Lytton köyünde dün 47,9 santigrat derece ile ülkede bugüne dek ölçülen en yüksek sıcaklık kaydedildi.
Kanada Meteoroloji Hizmetleri, yarından itibaren yeni rekor sıcaklıkların yaşanacağı uyarısında bulundu.
RCMP’den yapılan açıklamada; yaşlılar, çocuklar, açık havada çalışanlar, evsizler ve önceden sağlık sorunları olanların, sıcaklığa bağlı hastalık ve ölüm açısından daha büyük risk altında oldukları belirtilerek açık havada uzun süre kalınmamasını tavsiye etti.
Öte yandan eyalet genelinde belediyelerce açılan serinleme merkezleri de sıcak havadan etkilenenler için aralıksız hizmet veriyor.
Serinleme merkezlerine gelenlere sıvı takviyesi yapılırken sağlık sorunları olanlar için ekip çağrılıyor.
Eyaletteki restoranlar, perakende satış mağazaları ve bazı okullar sıcaklar nedeniyle kapatılırken Kovid-19 aşısı yapılan klinikler, randevuları ertelemeye başladı.
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