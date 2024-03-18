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        Haberler Yaşam Kanada'nın yüzde 80'inde neden yerleşim yok?

        Kanada'nın yüzde 80'inde neden yerleşim yok?

        Kanada yüzölçümü olarak, Rusya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesi konumundadır. Yüzölçümü olarak geniş bir yerleşim alanına sahip Kanada'da, nüfus yoğunluğu ülkenin iklim ve bitki örtüsü sebebiyle güneyinde toplanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 22:04 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:04
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        • 1

          Kanada'nın büyük şehirleri arasında Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Ottawa ve Edmonton bulunmaktadır. Kanada, kuzeyden güneye 4600 km batıda doğuya ise 5500 km'dir.

        • 2

          KANADA'NIN YÜZDE 80'İNDE NEDEN YERLEŞİM YOK?

          Kanada'nın kuzey bölgelerinde iklim oldukça soğuktur ve çoğu zaman ekstrem hava koşulları görülür. Bu alanlarda yerleşim için uygun olmayan şartlar söz konusudur. Ayrıca, bazı bölgelerde kış aylarında uzun süren donma koşulları yaşanır.

        • 3

          Kanada'nın batısında Büyük Okyanus, doğusunda Atlas Okyanusu ve kuzeyinde Arktik Okyanusu gibi büyük su kütlesi bulunmaktadır. Ayrıca, dağlık ve ormanlık bölgeler de yerleşim için zorluklar yaratabilir.

        • 4

          Nüfusun büyük bir kısmı ülkenin güneyinde yani ABD sınırında yaşamaktadır. Kanada'nın topraklarında çoğunlukla ormanlar ve bunun yanı sıra Rocky Dağları'ndaki tundra hakimdir.

        • 5

          Kanada'nın yüzde 80'i yerleşime kapalı olmasının nedeni, ülkenin iklimi ve coğrafyasından kaynaklıdır.

          Kanada, sınırları içinde en çok göl bulunduran ülkedir. Kanada'da bir milyondan fazla göl bulunmaktadır.

        • 6

          On eyalet ve üç bölgeden oluşan ülke, Büyük Okyanus'tan Atlas Okyanusu'na ve kuzeyde Arktik Okyanusu'na kadar 9,98 milyon km²'lik bir alanı kaplar.

          Kanada'da 6 farklı saat dilimi bulunmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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