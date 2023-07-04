Kanada'da yüzlerce genci vuran 'gizemli' beyin hastalığı endişelendirdi

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Kanada'da doktorlar birkaç yıldır, kişinin halüsinasyon görmesine, kas erimesine, görme sorunlarına ve hafıza kaybına neden olan bir nörolojik bozuklukla ilgili düzinelerce vaka kaydetti.

VAKA SAYISI BİRKAÇ YIL İÇİNDE 100'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Unilad'da yer alan habere göre, New Brunswick eyaletinde bu vakaları yaşayan hasta sayısı 2015 yılında bir elin parmaklarını geçmezken, birkaç yıl sonra 100'ün üzerine çıktı. Yapılan açıklamaya göre daha da fazlası olabilir.

Nörolog Dr. Alier Marrero, bu yılın ocak ayında yayınladığı bir mektupta şunları yazdı: "Özellikle genç ve erken başlangıçlı nörolojik sendromların sayısındaki artıştan endişe duyuyorum. Geçtiğimiz yıl boyunca yaşları 17 ile 80 arasında değişen 147 vakayı takip ettim. Bunlardan 57'si erken başlangıçlı, 41'i ise genç başlangıçlı vakalardır" dedi.

ENDİŞE VERİCİ EĞİLİMİ FARK EDEN İLK UZMAN OLDU

Moncton'da çalışan Dr. Marrero, hastalar arasındaki endişe verici eğilimi fark eden ilk uzman oldu.

Hükümeti 2021 yılında bu konuda bilgilendirdikten sonra, iki hasta üzerinde yapılan bir dizi test, beyin atrofisi ve nörolojik işlev bozukluğuna dair kanıtlar buldu; ancak spesifik bir teşhis bulamadı. Bu nedenle hükümetin o zamandan beri endişelenecek bir şey olmadığına inanıyor.

Public Health New Brunswick (PHNB) tarafından Şubat 2022'de yayınlanan bir raporda, nedeni bilinmeyen bir nörolojik sendrom kümesine dair kanıt bulunmadığı iddia edildi.

"SEMPTOMLAR VAKADAN VAKAYA DEĞİŞİYOR"

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Bu kümenin bir parçası olan kişiler vakadan vakaya önemli ölçüde farklılık gösteren semptomlar göstermiştir ve ortak bir hastalık ya da nedeni bilinmeyen bir sendrom olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca, şüpheli vakalarla veya vekilleriyle yapılan kapsamlı görüşmelerde, potansiyel risk faktörleri olarak tanımlanabilecek herhangi bir spesifik davranış, gıda veya çevresel maruziyet tespit edilmemiştir.

Bu nedenle PHNB, nedeni bilinmeyen bir nörolojik sendroma ilişkin araştırmasını sonlandırmakta ve nedeni bilinmeyen bir nörolojik sendroma sahip olabilecekleri bildirilen hastaların, Moncton Disiplinlerarası Nörodejeneratif Hastalıklar (MIND) Kliniğinde veya başka bir uzman doktorda tedavi ve bakım görmeleri için sevk edilmek üzere birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarına başvurmalarını tavsiye etmektedir."

YARDIMSIZ YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

21 yaşındaki Gabriel Cormier'in, bu gizemli semptomları yaşayanlardan biri olarak yardımsız yürüyemez hale geldiği belirtildi.

Eyaletten, sahip olabileceği rahatsızlıkların bir listesini içeren bir mektup aldığı belirtilse de, Cormier'in bu konuda onlarla hiç konuşma fırsatı bulamadığını söyledi.

Cormier, "Süreci 'inanılmaz derecede profesyonellik dışı' olarak nitelendiren Gabrielle şunları söyledi: "Gözetim komitesinden tek bir nörolog benimle konuşmadı ya da tıbbi geçmişim için aile doktoruma ulaşmadı" dedi.

Şimdi de bir grup Brunswick hastası hükümetin soruşturmayı sürdürmesini talep ediyor.

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